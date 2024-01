Kohlmann über Zverev: "Macht einen gierigen Eindruck"

Anzeige

Tennis-Bundestrainer Michael Kohlmann traut Alexander Zverev bei den Australian Open in Melbourne eine gute Rolle zu. "Er macht einen sehr konzentrierten und sehr gierigen Eindruck auf mich, das hat sich beim United Cup schon bestätigt", sagte Kohlmann dem SID: "Ich hoffe er kann die Leistung, den Einsatz und den Willen auch hier zeigen. Dann ist vieles möglich."

Zverev, der beim ersten Major-Turnier des Jahres an Position sechs gesetzt ist, sei "in dem Altersbereich, in dem er sein absolutes Top-Level erreichen kann und ich glaube, dass er dieses Jahr bei allen Turnieren zum Favoritenkreis gehört", sagte Kohlmann.

Davis-Cup-Kapitän Kohlmann bleibt die erste Turnierwoche in Melbourne, um Eindrücke in Hinblick auf die Qualifikations-Partien am 2. und 3. Februar in Ungarn zu sammeln. Das deutsche Team kämft um den Einzug in die Gruppenphase, den fünften Platz in seinem Team muss Kohlmann noch vergeben. Zverev führt das deutsche Aufgebot an. "Es stehen hier viele große Matches an, die würde ich gerne live sehen", sagte Kohlmann: "Dann habe ich mit allen vereinbart, dass wir uns zusammensetzen."