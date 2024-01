Melbourne: Nachtschicht für Medwedew - auch Alcaraz weiter

Anzeige

Mitfavorit Daniil Medwedew hat bei den Australian Open spät in der Nacht einen umkämpften Sieg gefeiert. Gegen den ungesetzten Finnen Emil Ruusuvuori nutzte der Russe um 3.40 Uhr Ortszeit seinen ersten Matchball zum 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0.

4:21 Stunden dauerte das Zweitrunden-Match, in dem der Weltranglistendritte einen 0:2-Satzrückstand drehte und so zum fünften Mal nacheinander in Melbourne in die dritte Runde einzog. Dort wartet nun der Kanadier Felix Auger-Aliassime.

Zuvor hatte auch Titelkandidat Carlos Alcaraz mit einiger Mühe die dritte Runde erreicht. Der 20 Jahre alte Wimbledonsieger setzte sich am Donnerstag mit 6:4, 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:3) gegen den Italiener Lorenzo Sonego durch. Alcaraz steht damit zum zweiten Mal in Runde drei.

"Ich bin sehr glücklich mit meiner Leistung. Das Match war ein bisschen tricky mit der Sonne und dem Wind", sagte Alcaraz nach seinem 200. Match auf der Tour: "Wir haben beide alles auf dem Platz gelassen. Ein großartiges Match."

Im vergangenen Jahr hatte Alcaraz das Turnier in Down Under verletzungsbedingt verpasst. Jetzt zählt er neben Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic (Serbien) zu den heißesten Titelanwärtern. Nächster Gegner des Profis aus Murcia ist der Chinese Shang Juncheng.