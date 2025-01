Pleite gegen Badosa: Gauff verpasst das Halbfinale

Überraschendes Aus für die Mitfavoritin: Die einstige US-Open-Siegerin Coco Gauff muss nach einer bitteren Pleite weiter auf ihren zweiten Grand-Slam-Titel warten. Die 20 Jahre alte US-Amerikanerin scheiterte im Viertelfinale der Australian Open an der Weltranglistenzwölften Paula Badosa aus Spanien. 5:7, 4:6 hieß es nach 1:43 Stunden Spielzeit aus Gauffs Sicht.

Badosa (27) zeigte bei großer Mittagshitze von deutlich mehr als 30 Grad in Melbourne eine starke Leistung und belohnte sich mit ihrem ersten Halbfinaleinzug bei einem Major überhaupt. "Ich bin sehr emotional und sehr stolz, so etwas zu erreichen. Ein Traum wird wahr", sagte die einstige Nummer zwei der Welt im Interview. Gauff, die in diesem Jahr schon die Weltranglistenzweite Iga Swiatek geschlagen hatte, konnte ihre starke Form aus der ersten Turnierwoche nicht halten und muss die Heimreise antreten.

Badosa könnte nun in einem hochklassigen Halbfinale am Donnerstag auf Titelverteidigerin Aryna Sabalenka treffen. Die Weltranglistenerste bestreitet am Dienstag das zweite Viertelfinale gegen die Russin Anastassija Pawljutschenkowa. Los geht es in der Rod Laver Arena um 9 Uhr MEZ (Eurosport).