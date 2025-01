Sabalenka besteht Prüfung - Badosa überrascht Gauff

Aryna Sabalenka besteht eine Nervenprobe, Coco Gauff muss ihre Hoffnungen aufgeben: Während die Titelfavoritin aus Belarus mit größter Mühe die Russin Anastasia Pawljutschenkowa niederkämpfte, ist für die frühere US-Open-Siegerin Gauff das erste Jahreshighlight beendet. Die 20 Jahre alte US-Amerikanerin scheiterte im Viertelfinale der Australian Open an der Weltranglistenzwölften Paula Badosa.

Die Spanierin setzte sich 7:5, 6:4, durch und trifft nun als Außenseiterin im Halbfinale auf Sabalenka. Die Weltranglistenerste, die in Melbourne zum dritten Mal in Serie triumphieren könnte, hatte in ihrem Viertelfinale gegen Pawljutschenkowa zeitweise große Probleme mit ihrer furchtlosen Kontrahentin. Doch die 26-Jährige behielt mit 6:2, 2:6, 6:3 die Oberhand.

"Ich habe heute einfach nur gebetet. Es war sehr schwer, sie spielt großartiges Tennis. Ich bin superhappy, dieses Match auf magische Weise irgendwie noch gewonnen zu haben", sagte Sabalenka.

Gauff war nach ihrer Niederlage "natürlich enttäuscht, aber nicht völlig niedergeschlagen - es liegt noch viel Arbeit vor mir", sagte die Nummer drei im WTA-Ranking: "Es war nicht meine beste Leistung, aber ich habe alles auf dem Platz gelassen, und darauf kann ich stolz sein."

Badosa (27) belohnte sich bei großer Mittagshitze von deutlich mehr als 30 Grad mit ihrem ersten Halbfinaleinzug bei einem Major überhaupt. "Ich bin sehr emotional und sehr stolz, so etwas zu erreichen. Ein Traum wird wahr", sagte die einstige Nummer zwei der Welt. Nach einer Verletzungsmisere war Badosa aus den Top 100 gefallen, in der vergangenen Saison kehrte sie in die Weltspitze zurück und wurde von der WTA als "Comeback-Spielerin des Jahres" ausgezeichnet. Die Top 10 hat sie nach den Australian Open sicher.

Ihre nächste Herausforderung wird allerdings noch größer. Sabalenka, mit der Badosa außerhalb der Courts gut befreundet ist, hat die vergangenen 19 Matches in Melbourne gewonnen. Und wäre nur mit dem nächsten Titel zufrieden.