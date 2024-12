"Wurde auch Zeit": Tennis-Paar de Minaur und Boulter verlobt

Liebesbotschaft kurz vor Weihnachten: Das Tennis-Traumpaar Alex de Minaur und Katie Boulter hat sich verlobt. Der australische Weltranglistenneunte und die britische Spitzenspielerin sind seit mehreren Jahren zusammen, die Nachricht der bevorstehenden Ehe löste in der gesamten Tenniswelt Glückwünsche aus.

"Wir haben ein kleines Geheimnis bewahrt", teilte das Paar am späten Montag auf Instagram mit, Boulter zeigte auf einem Foto ihren silbernen Ring. Zu den Gratulanten gehörten unter anderem Paula Badosa und Madison Keys, während de Minaurs australischer Landsmann Thanasi Kokkinakis witzelte: "Das wurde aber auch Zeit." Auch die Hamburgerin Eva Lys kommentierte: "Mir kommen die Tränen! Glückwunsch!"

De Minaur, 25, und Boulter, 28, beginnen die Saison beim United Cup in Sydney in dieser Woche - und treffen als Verlobte aufeinander. Nach ihren Auftaktbegegnungen mit Argentinien stehen sich Australien und Großbritannien am Neujahrestag gegenüber.