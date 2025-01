"Zahlen meine Rechnungen": Collins legt sich mit Publikum an

Danielle Collins legte eine Hand ans Ohr, warf ein paar ironisch gemeinte Kusshände ins Publikum und klopfte sich auf den Hintern. Nach ihrem Dreisatz-Sieg über Lokalmatadorin Destanee Aiava hat sich die US-Amerikanerin mit den Tennisfans bei den Australian Open angelegt - und anschließend auch verbal nachgetreten.

"Eines der schönsten Dinge daran, Profisportlerin zu sein, ist, dass die Leute, die dich hassen, deine Rechnungen bezahlen. Das ist irgendwie ein cooles Konzept", sagte Collins im Anschluss an die emotionale Partie, in der sie immer wieder von Fans gestört worden war: "Jede Person, die ein Ticket gekauft hat, um hierher zu kommen und mich auszubuhen, zahlt in den 'Danielle Collins Fund' ein."

Die Weltranglistenelfte wurde vor allem nach ihrem Verhalten im Anschluss an den Matchball von der Tribüne mit Buhrufen bedacht. In der dritten Runde trifft sie auf ihre Landsfrau Madison Keys.

"Ich liebe es, vor einem Publikum zu spielen, das Energie hat, egal auf welcher Seite es steht. Das motiviert mich nur noch mehr", führte Collins aus: "Ich kann nur sagen: Viel Glück bei dem Versuch, jemandem unter die Haut zu gehen, dem das wirklich egal ist."