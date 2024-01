Sportwetten: Zverev im Halbfinale knapper Außenseiter

Anzeige

Aus Sicht der Buchmacher geht Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev als knapper Außenseiter in sein Halbfinale bei den Australian Open. Bei einem Zverev-Erfolg im Duell mit dem Russen Daniil Medwedew zahlt der Sportwettenanbieter bwin das 2,15-fache des Einsatzes zurück. Auf einen Medwedew-Sieg gibt es eine Quote von 1,70.

Gelingt Zverev in Melbourne sogar sein erster Grand-Slam-Triumph, lohnt sich ein Einsatz noch deutlich mehr. Für 10 Euro gäbe es in diesem Fall 80 Euro zurück. Klarer Favorit beim ersten Major-Turnier des Jahres bleibt Novak Djokovic (Serbien) mit einer Quote von 1,75.