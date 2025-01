Teeniestar Fonseca verpasst dritte Runde knapp

Joao Fonseca ließ sich in der 1573 Arena immer wieder für spektakuläre Punkte feiern - und die vielen Fans mit brasilianischen Flaggen machten einen Höllenlärm: Der Teeniestar, über den die Tennis-Welt spricht, lieferte erneut eine große Show - doch es reichte gegen den Italiener Lorenzo Sonego nicht zum nächsten dicken Ausrufezeichen. Das 18 Jahre alte Ausnahmetalent Fonseca unterlag in der Abendstimmung von Melbourne dem routinierteren Sonego 7:6 (8:6), 3:6, 1:6, 6:3, 3:6 - und muss seine Hoffnungen auf der großen Bühne vorerst aufgeben.

Der Grand-Slam-Debütant hatte in der ersten Runde mit seinem Triumph über den russischen Top-Ten-Spieler Andrej Rublew für große Schlagzeilen gesorgt und sich enorm ins Gespräch gebracht. Boris Becker bekannte sich bereits als Fan. "Ich bin ein großer Verehrer seiner Kunst, seit ich ihn in Turin vor eineinhalb Jahren im Training kennengelernt habe", sagte Becker in seinem Podcast mit Andrea Petkovic: "Den finde ich wunderbar. Die Art und Weise, wie er spielt, seine Aussagen. Ganz toller Spieler."

Auch Carlos Alcaraz lobte Fonseca, der in seiner Heimat bereits mit dem dreimaligen French-Open-Sieger Gustavo Kuerten verglichen wird. "Wir werden Joao Fonsecas Namen sehr bald auf die Liste der besten Spieler der Welt setzen", sagte der spanische Wimbledon- und Paris-Sieger.