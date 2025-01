Vor Beginn der Australian Open erhebt Novak Djokovic schwere Vorwürfe im Hinblick auf seine einstige Abschiebung während der Corona-Pandemie.

Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic hat heftige Vorwürfe in Bezug auf seine Abschiebung aus Australien im Jahr 2022 erhoben. Er sei damals vor seiner Ausweisung aus dem Land mit Blei und Quecksilber in seiner Nahrung "vergiftet" worden, erklärte der Serbe im "GQ-Magazin".

"Ich hatte einige gesundheitliche Probleme. Ich habe gemerkt, dass ich in dem Hotel in Melbourne Essen erhalten habe, das mich vergiftet hat", erklärte der 37-Jährige: "Ich habe das nie öffentlich gesagt, aber als ich nach Serbien zurückkam, wurde entdeckt, dass ich einen sehr hohen Gehalt an Schwermetallen im Blut hatte." Verseuchte Nahrung während seines unfreiwilligen Festsitzens in Australien sei die "einzig mögliche Erklärung" dafür gewesen.

Djokovic äußerte sich am Freitag auch im Rahmen des Media Days vor Beginn der Australian Open zu der Thematik. Er habe das Interview bereits vor mehreren Monaten gegeben, erklärte Djokovic, der in Melbourne seinen 25 Grand-Slam-Titel anpeilt: "Ich würde es begrüßen, wenn ich nicht mehr im Detail darüber sprechen müsste, weil ich mich auf das Tennis konzentrieren möchte und darauf, warum ich hier bin."

Ein Sprecher des australischen Innenministeriums sagte gegenüber der Nachrichtenagentur "AFP", er könne sich "aus Gründen des Datenschutzes" nicht zu einzelnen Fällen äußern. In der Stellungnahme hieß es jedoch, dass ein Pachtvertrag mit dem Hotel, in dem Djokovic seinerzeit festgehalten wurde, "frisch gekochte, individuell portionierte Mittag- und Abendessen für Häftlinge" vorsehe.