Comeback-Königin Mertens gewinnt in 's-Hertogenbosch

Die Belgierin Elise Mertens (29) hat nach einem unwahrscheinlichen Comeback im Halbfinale den Titel beim Rasenturnier im niederländischen 's-Hertogenbosch gewonnen. Die Weltranglisten-24. setzte sich am Sonntag gegen Qualifikantin Elena Gabriela Ruse (Rumänien) 6:3, 7:6 (7:4) durch. Tags zuvor hatte sie deutlich mehr Mühe gehabt, dabei aber ihre Nervenstärke bewiesen.

Beim 2:6, 7:6 (7:4), 6:4 gegen Jekaterina Alexandrowa aus Russland wehrte Mertens elf Matchbälle ab. "Nach einem oder zwei habe ich aufgehört zu zählen", sagte sie nach dem dramatischen Sieg. "Es war eine unglaubliche Reise in dieser Woche", fügte sie nach dem Erfolg im Finale hinzu.

Mertens, die nun zehn WTA-Turniere im Einzel gewonnen hat, ist bekannt dafür, sich auch bei Matchbällen ihrer Gegnerinnen gegen die Niederlage zu stemmen. In diesem Jahr war sie in der ersten Runde der Australian Open zweimal nur einen Punkt vom Aus entfernt und setzte sich doch durch. 2023 bei den US Open wehrte sie sogar in zwei aufeinanderfolgenden Matches Matchbälle ab und gewann.

"Ich war total auf das Spiel konzentriert, und das gefällt mir natürlich an mir, dass ich einfach immer weitermache", sagte Mertens nach dem Match gegen Alexandrowa. Auch 2021 (Dubai, US Open) und 2022 (Wimbledon) war die Comeback-Königin, die im Doppel bereits mehrere Grand-Slam-Turniere gewonnen hat, nach Matchbällen gegen sich in die nächste Runde eingezogen.