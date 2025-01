Titelverteidiger Sinner im Achtelfinale

Titelverteidiger Jannik Sinner hat die nächste Pflichtaufgabe souverän gelöst und steht im Achtelfinale von Melbourne. Gegen den US-Amerikaner Marcos Giron ließ er beim 6:3, 6:4, 6:2 in der dritten Runde der Australian Open nichts anbrennen. Auf Sinner, den dominanten Tennisspieler des vergangenen Jahres, wartet nun am Montag ein mögliches Duell mit dem Dänen Holger Rune.

"Ich bin sehr glücklich, eine Runde weiter zu sein. Jedes Match hat seine Schwierigkeiten", sagte Sinner: "Ich habe immer noch Luft nach oben, aber jeder Sieg tut gut."

Sinner will in Melbourne den Titel erfolgreich verteidigen und damit seinen dritten Coup bei einem Major landen. Er braucht dafür die Leichtigkeit, die ihn in der vergangenen Saison auszeichnete und auch zum Titelgewinn bei den US Open trug.

Sinner hatte vor dem Turnierbeginn eingeräumt, dass ihn aber sein schwelendes Dopingverfahren durchaus belaste. "Ich trage das schon ziemlich lange mit mir herum. Aber ich habe nichts falsch gemacht, deshalb bin ich noch hier, deshalb spiele ich immer noch", sagte Sinner. Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat ihn für den 16. und 17. April zur Anhörung nach Lausanne geladen.