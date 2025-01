Wimbledonsiegerin Krejcikova sagt für Australian Open ab

Wimbledonsiegerin Barbora Krejcikova verpasst die Australian Open in Melbourne. Das gab die 29 Jahre alte Tschechin am Sonntag in den Sozialen Netzwerken bekannt. "Leider ist meine Rückenverletzung, die mich am Ende der letzten Saison geplagt hat, noch nicht vollständig ausgeheilt", schrieb Krejcikova bei X.