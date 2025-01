Zverev vor dem Achtelfinale: Der Letzte mit weißer Weste

Für Alexander Zverev beginnt in Melbourne langsam, aber sicher der Ernst des Turnierlebens. Nach dem lockeren Aufgalopp in den ersten drei Spielen wartet auf den Weltranglistenzweiten im Achtelfinale der Australian Open erstmals das Duell mit einem gesetzten Spieler. Am Sonntag ab 8.00 Uhr MEZ (Eurosport) spielt Zverev gegen den Franzosen Ugo Humbert, die Nummer 14 im ATP-Ranking.

Humbert sei ein Spieler, der "in guter Form sehr gutes Tennis" zeigen könne. "Ich freue mich auf das nächste Spiel", hatte Zverev nach seinem glatten Drittrundensieg über Jacob Fearnley gesagt. Zverev geht natürlich dennoch als klarer Favorit in das Match, nicht zuletzt wegen der Konstanz, die er in der Anfangsphase in Melbourne an den Tag legte.

Der Hamburger ist der einzig verbliebene Spieler im Turnier, der die ersten drei Runden ohne Satzverlust überstanden hat. Selbst den Topfavoriten Jannik Sinner, Carlos Alcaraz und Novak Djokovic gelang das nicht. Für Zverev ist das nebensächlich. "Ich fühle mich so, dass ich gutes Tennis zeigen kann und mit jedem mitspielen kann, das ist für mich die Hauptsache", sagte er.

Gegen Humbert hat Zverev bislang dreimal gespielt. Zweimal gewann er beim Hallen-Masters in Paris, einmal musste er sich in Halle/Westfalen auf Rasen überraschend geschlagen geben.