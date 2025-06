Nach seinem Durchmarsch ins Viertelfinale der French Open 2025 steht für Alexandar Zverev die erste ganz große Challenge an. Auf das deutsche Tennis-Ass wartet Novak Djokovic. So verfolgt ihr das Spiel live im Free-TV und kostenlosen Livestream.

Alexander Zverev liegt im direkten Vergleich mit Djokovic mit 5:8-Siegen hinten, konnte aber immerhin drei der letzten fünf Aufeinandertreffen für sich entscheiden.

Andrea Petkovic sieht den Deutschen vor dem Tennis-Kracher leicht in der Favoritenstellung. "Djokovic spielt wieder unglaublich. Ich glaube trotzdem, dass Zverev über fünf Sätze fitter ist", erklärte die "Eurosport"-Expertin. Zudem gab sie dem 28-Jährigen mit auf dem Weg, "aggressiv zu spielen".

Boris Becker möchte bei Zverev ein echtes Feuer in den Augen sehen, wenn er sein Viertelfinale bestreitet. "Wenn du nicht heiß bist gegen Djokovic, dann spielst du am besten gar kein Tennis", heizte er in seinem Podcast richtig ein.

Zverev selbst baut in der Vorbereitung auf den Kracher auf Ruhe und möchte sich nicht groß in der Stadt herumtreiben. "Ich bleibe am liebsten in meinem Zimmer mit meinen eigenen Leuten und spiele eine Runde Mario Kart", schilderte er vor dem Match seine Art der Vorbereitung.

Zverev hat in den Jahren 2021, 2022 und 2023 jeweils das Halbfinale erreicht und stand 2024 sogar im Finale, welches er gegen den Spanier Carlos Alcaraz verlor.