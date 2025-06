Die French Open gehen in die heiße Phase. Für das deutsche Tennis-Ass Alexander Zverev läuft es bislang nach Plan, jedoch steht nun die Challenge Novak Djokovic an. Mit Mario Kart und den Ratschlägen von Boris Becker und Andrea Petkovic soll es ins Halbfinale gehen.

Von Dominik Hager

Alexander Zverev zeigt sich bei den French Open bislang in blendender Verfassung. Musste sich der deutsche Tennis-Star in der Vergangenheit schon einige Fünf-Satz-Krimis in frühen Grand-Slam-Runden liefern, ist er nun geradezu ins Viertelfinale spaziert. Lediglich gegen den Niederländer Jasper de Jong musste er einen Satz abgeben.

Zverev wirkt konzentriert, ausgeglichen, locker - und ist auch neben dem Court für Späße zu haben. So lieferte er jüngst einen kuriosen TV-Moment im "TNT" Studio, indem er einfach mal um seine 300.000 Euro teure Roulette-Uhr zockte.

Nun steht der deutsche Tennis-Star jedoch vor seiner ersten ganz großen Herausforderung in Paris. Am Mittwoch geht es für ihn gegen Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic um den Einzug ins Halbfinale.

Djokovic verblüffte jüngst mit einem kuriosen Video, das ihn bei einer Fahrradtour am Arc de Triomphe auf einem mehrspurigen Kreisverkehr zeigt. "Es war lustig, ab einem bestimmten Punkt aber auch gefährlich", schilderte der Serbe schmunzelnd.