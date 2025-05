Erster Aufgabe-Grand-Slam: Dimitrows trauriger Rekord

Der bulgarische Tennisprofi Grigor Dimitrov hat bei den French Open unfreiwillig Geschichte geschrieben - mit einem Aufgabe-Grand-Slam: Der frühere Weltranglistendritte musste in seinem Erstrundenmatch gegen Ethan Quinn aus den USA im vierten Satz aufhören und ist damit der erste Spieler der in der Geschichte des Profitennis, der bei vier Major-Turnieren in Serie aufgegeben hat.