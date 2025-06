Im Viertelfinale am Mittwoch könnte Novak Djokovic sein Gegner sein, der am Montagnachmittag gegen den Briten Cameron Norrie um das Weiterkommen spielte.

Zverev, der nach dem Achtelfinal-Aus von Daniel Altmaier am Sonntagabend (3:6, 4:6, 6:7 gegen Frances Tiafoe/USA) der letzte verbliebene deutsche Spieler im Turnier ist, steht nun vor seiner ersten gewaltigen Aufgabe.

Beim Stand von 6:4, 3:0 gab sein Achtelfinal-Gegner Tallon Griekspoor aus den Niederlanden am Montag auf, Zverev steht damit nach nur 51 Minuten auf dem Platz zum siebten Mal in seiner Karriere unter den letzten acht von Roland Garros. Der Weltranglistendritte kam damit dem ersehnten ersten Grand-Slam-Titel wieder ein kleines Stück näher.

Das Wichtigste in Kürze

Für Zverev war es eine Begegnung mit seinem Dauergegner: Zum siebten Mal seit März 2024 traf er auf Griekspoor, den er im Vorjahr bei den French Open in der dritten Runde erst im Tiebreak des Entscheidungssatzes besiegt hatte. "Ich habe in den vergangenen zwei Jahren gegen keinen Gegner öfter gespielt", hatte Zverev vor dem Match gesagt, "und da waren wilde Sachen dabei." Das siebte Duell binnen 14 Monaten fügte sich da ein: Nach starkem Beginn konnte sich Griekspoor letztlich kaum noch bewegen, seine Bauchmuskeln machten nicht mehr mit.

Zverev-Gegner hat alles versucht

Beim Stand von 6:4, 3:0 aus Zverevs Sicht musste Griekspoor einsehen: Rien ne va plus - nichts geht mehr. Er gratulierte mit Tränen in den Augen Zverev, der wenig später seine Sachen zusammenpackte und Richtung Platz 10 verschwand. Dort schob der 28-Jährige noch eine spontane Trainingseinheit vor reichlich Publikum ein - die knappe Stunde gegen Griekspoor war ihm zu wenig.

Der Niederländer hätte ihn freilich gerne mehr gefordert. "Ich habe mich heute morgen beim Training bei einem der letzten Aufschläge verletzt und danach alles probiert, damit es noch bis zum Match reicht", sagte er, der erstmals im Achtelfinale eines Major-Turniers stand: "Ich wollte es unbedingt versuchen, weil es eines der größten Matches meiner Karriere war. Aber ich habe schnell gemerkt, dass es nicht mein Tag werden wird. Das ist wirklich hart für mich."

Anders als bei seiner bislang besten Turnierleistung beim glatten Drittrundensieg über Flavio Cobolli startete Zverev wackelig ins Match, verlor sein erstes Aufschlagspiel und lag schnell 0:3 hinten. Danach war er aber hellwach, gewann fünf Spiele in Serie und nach 35 Minuten den ersten Satz. Danach ging nichts mehr beim Niederländer.

Zverev hatte sich den Weg ins Viertelfinale deutlich mühseliger vorgestellt. "Ich habe eine der schwersten Auslosungen erwischt", sagte er noch zu Turnierstart. Doch dann verabschiedete sich sein für das Achtelfinale prognostizierte Angstgegner Francisco Cerundolo schon in Runde eins aus dem Turnier. Auch andere Asse stolperten: In Zverevs Viertel des Draws war schon nach Runde drei nur noch Djokovic von den acht gesetzten Spielern in diesem Bereich übrig - Zverev musste bis einschließlich des Griekspoor-Matches nur gegen ungesetzte Gegner ran.