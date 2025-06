Nach einem 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) im längsten Endspiel der French-Open-Geschichte drückte Andre Agassi, ebenfalls ein Meister der irrwitzigen Wendungen, dem Spanier den legendären Musketier-Pokal in die Hände. Alcaraz hatte zwölf Monate im Endspiel gegen Alexander Zverev triumphiert, nun gewann er ein schier unfassbares Duell der beiden weltbesten Tennisspieler.

"Es ist ein Privileg, den Court mit Dir zu teilen. Es ist eine Ehre, mit Dir Geschichte geschrieben zu haben. Du bist eine Inspiration für mich", sagte Comeback-König Alcaraz zu seinem Rivalen, nachdem er wie im Vorjahr nach einem Drama in fünf Akten den Titel in Roland Garros geholt hatte.

Carlos Alcaraz sank nach 5:29 Stunden für die Ewigkeit restlos erledigt und überwältigt von Glück auf dem Court Philippe Chatrier zu Boden. Dann fiel er Jannik Sinner in die Arme, mit dem er sich im Finale der French Open ein Jahrhundert-Match geliefert hatte.

In einem Finale für die Geschichtsbücher dreht Carlos Alcaraz gegen Jannik Sinner einen 0:2-Rückstand und gewinnt erneut die French Open.

Selbst der Verlierer, wenn man ihn so nennen wollte, konnte nicht wirklich traurig sein. "Ich habe alles gegeben, was ich hatte. Ich werde heute nicht gut schlafen, aber irgendwie bin ich doch glücklich", sagte Sinner gefasst.

Der 23-Jährige kassierte in seinem ersten Finale von Roland Garros die wohl bitterste Niederlage seiner Karriere. Nach drei Major-Siegen sowie zuletzt den Triumphen bei den US Open und Australian Open verlor er erstmals ein Grand-Slam-Finale. Nur 35 Tage vor dem Endspiel war Sinners dreimonatige Dopingsperre abgelaufen, die in Paris allenfalls ein Randthema war.

Der Noch-Nicht-Klassiker zwischen Sinner und Alcaraz - "damit das ein Klassiker wird, müssen die beiden erstmal mehr als zehn Jahre gegeneinander spielen", hatte Djokovic gesagt - war mit größter Spannung erwartet worden. Sinner hatte im Turnierverlauf bis zum Finale keinen Satz abgegeben und sich nur im Halbfinale gegen Djokovic strecken müssen. Alcaraz wirkte auf dem Weg ins Endspiel mitunter wackelig, gab vier Sätze ab und tat sich auch beim Aufgabesieg gegen Lorenzo Musetti im Halbfinale schwer.