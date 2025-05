French Open: Zverev spielt am frühen Dienstagnachmittag

Alexander Zverev bestreitet sein Auftaktspiel bei den French Open in Paris am frühen Dienstagnachmittag. Das Match des Weltranglistendritten gegen den 19 Jahre alten US-Amerikaner Learner Tien ist als zweite Partie auf dem Court Suzanne Lenglen angesetzt. Dort stehen sich zuvor ab 11.00 Uhr noch Mirra Andrejewa und Cristina Bucsa in der Frauen-Konkurrenz gegenüber.

Als zweiter Deutscher ist am Dienstag Maximilian Marterer im Einsatz, der am späteren Nachmittag auf Adam Walton aus Australien trifft. Am Dienstag startet zudem Novak Djokovic ins Turnier, der Grand-Slam-Rekordsieger bestreitet das dritte Match auf dem Hauptcourt Philippe Chatrier gegen Mackenzie McDonald (USA).

Die Matches der Deutschen am Montag in Paris (Spielbeginn 11.00 Uhr):

Court Suzanne Lenglen, 2. Match: Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 3) - Learner Tien (USA)

Court 12, 3. Match: Maximilian Marterer (Nürnberg) - Adam Walton (Australien)