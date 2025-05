French Open: Zverev startet gegen US-Teenager Tien

Alexander Zverev beginnt seinen Weg in Richtung des ersehnten French-Open-Titels mit einer tückischen Aufgabe. Der deutsche Tennisstar trifft in der ersten Runde von Roland Garros auf den erst 19 Jahre alten US-Amerikaner Learner Tien, der bei den Australian Open für Furore gesorgt hatte. Auf Topfavorit Carlos Alcaraz (Spanien) kann Zverev (Hamburg) erst im Finale treffen.

Bei der Auslosung für das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres ab Sonntag in Paris bescherte "Losfee" Ousmane Dembélé vom Champions-League-Finalisten Paris Saint-Germain der deutschen Nummer eins ein Wiedersehen: Das bislang einzige Duell mit Tien verlor Zverev im Februar in Acapulco überraschend in zwei Sätzen. Tien war im Januar beim Grand Slam in Melbourne bis ins Achtelfinale vorgedrungen und hatte dabei unter anderem Daniil Medwedew bezwungen.

In der zweiten Runde würde der Niederländer Jesper De Jong oder der Italiener Francesco Passaro auf Vorjahresfinalist Zverev warten. Runde drei womöglich gegen den früheren Top-10-Spieler Felix Auger-Aliassime (Kanada) und das Achtelfinale, in dem "Angstgegner" Francisco Cerundolo (schlug Zverev zuletzt in Buenos Aires und Madrid) warten könnte, haben es in sich. Im Viertelfinale könnte es dann gegen Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic gehen, im Halbfinale gegen den Weltranglistenersten Jannik Sinner.

Bei der Auslosung im Jardin des Serres d'Auteuil im Bois de Boulogne erwischte Daniel Altmaier aus deutscher Sicht den schwersten Gegner, der Kempener bekommt es mit US-Open-Finalist Taylor Fritz (USA) zu tun. Jan-Lennard Struff (Warstein) hat im Österreicher Sebastian Ofner ein machbares Auftaktlos erhalten.

Auch die deutsche Topspielerin Eva Lys steht vor einer anspruchsvollen Aufgabe, die Hamburgerin muss gegen die zuletzt sehr formstarke Rom-Halbfinalistin Peyton Stearns aus den USA ran. Tatjana Maria (Bad Saulgau) trifft auf die an Nummer 15 gesetzte Tschechin Barbora Krejcikova, Laura Siegemund (Metzingen) startet gegen Anna Bondar (Ungarn) ins Turnier.

Lediglich jeweils drei deutsche Männer und Frauen hatten es auf direktem Weg ins Hauptfeld geschafft. Weitere können in den Finals der Qualifikation am Donnerstag und Freitag folgen.

Die Erstrundenspiele mit deutscher Beteiligung sowie weitere ausgewählte Partien:

Männer:

Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 3) - Learner Tien (USA)

Daniel Altmaier (Kempen) - Taylor Fritz (USA/Nr. 4)

Jan-Lennard Struff (Warstein) - Sebastian Ofner (Österreich)

Jannik Sinner (Italien/Nr. 1) - Arthur Rinderknech (Frankreich)

Carlos Alcaraz (Spanien/Nr. 2/TV) - Kei Nishikori (Japan)

Novak Djokovic (Serbien/Nr. 6) - Mackenzie McDonald (USA)

Frauen:

Tatjana Maria (Bad Saulgau) - Barbora Krejcikova (Tschechien/Nr. 15)

Laura Siegemund (Metzingen) - Anna Bondar (Ungarn)

Eva Lys (Hamburg) - Peyton Stearns (USA/Nr. 28)

Aryna Sabalenka (Nr. 1) - Kamila Rachimowa

Iga Swiatek (Polen/Nr. 5/TV) - Rebecca Sramkova (Slowakei)