Nadal hat seit dem Rücktritt keinen Schläger angerührt

Wenn schon Schluss, dann richtig: Der frühere Sandplatzkönig Rafael Nadal hat seit seinem Karriereende im November 2024 keinen Tennisschläger mehr angerührt. Dies verriet der 38 Jahre alte Spanier nach seiner offiziellen Verabschiedung am Eröffnungstag der French Open.

Zwar sehe er weiterhin rank und schlank aus, "das liegt aber keineswegs an irgendwelchem Tennistraining", sagte der 14-malige Paris-Champion, "seit meinem Rücktritt habe ich nicht mehr zum Racket gegriffen. Also habe ich seit sechs Monaten nicht auf dem Platz gestanden. Aber ich werde irgendwann zurück sein."

Natürlich nicht als Profi, "aber irgendwie möchte ich schon irgendwie wieder spielen", sagte Nadal, "das braucht allerdings seine Zeit. Man geht nicht einfach raus und spielt irgendein Showmatch."

Was Nadal mit seinem Leben als Tennis-Ruheständler anstellen will, wisse er noch nicht. Natürlich habe er seine Stiftungen und andere soziale Projekte, um die er sich kümmere. "Aber ich suche etwas, was mich wirklich motiviert, mein nächstes Ziel", sagte Nadal: "Für mich ist es sehr wichtig, Ziele im Leben haben."