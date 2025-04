"Eine Hommage an Rafa": French Open planen Zeremonie für Nadal

Im ersten Jahr nach seinem Karriereende wird Sandplatzkönig Rafael Nadal (38) in seinem Reich Roland Garros eine besondere Ehre zuteil. Amélie Mauresmo, Turnierdirektorin der French Open, kündigte an, den 14-maligen Champion aus Spanien zum Start der diesjährigen Auflage des Grand-Slam-Turniers in Paris auf dem Centre Court zu würdigen.

Am ersten Turniertag (25. Mai) werde es am Ende der "Day Session" eine "Hommage an Rafa geben, eine Zeremonie zu Ehren von Rafael Nadal auf dem Court Philippe Chatrier", sagte Mauresmo und ergänzte: "Rafa spielt dieses Jahr vielleicht nicht bei den French Open, er wird aber trotzdem sehr präsent sein."

Im vergangenen Jahr hatte Nadal seine letzten Matches auf dem riesigen Sandplatz von Paris bestritten, zunächst in der ersten Runde von Roland Garros gegen Alexander Zverev und dann bei den Olympischen Spielen. Seine 14 Titel bei einem einzigen Grand-Slam-Turnier sind unerreicht, für Mauresmo ist es ein Rekord für die Ewigkeit in Paris.

Neben Nadal wird bei den French Open auch der Franzose Richard Gasquet (38) gewürdigt, seit Kindertagen Wegbegleiter des Spaniers, aber weit weniger erfolgreich. Gasquet hatte sein Debüt in Roland Garros 2002 gegeben, 2016 erreichte er das Viertelfinale. "Er hat sehr jung angefangen und uns alle unterhalten. Wir planen auch eine Zeremonie für Richard", sagte Mauresmo.