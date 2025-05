Seltener Gast in Paris: Kyrgios plant Auftritt im Doppel

Seltener Gast in Paris: Nick Kyrgios will erstmals seit acht Jahren wieder bei den French Open aufschlagen. Bei dem Grand-Slam-Turnier ab dem 25. Mai hat der exzentrische Australier laut Informationen der Nachrichtenagentur AFP für das Doppel an der Seite seines Landsmanns Jordan Thompson gemeldet.

Der 30-jährige Kyrgios, der 2022 im Einzel das Finale in Wimbledon erreichte, hatte in der Vergangenheit immer wieder seine Abneigung fürs Sandplatztennis zum Ausdruck gebracht. Der Belag sei gar "schädlich für den Sport", schrieb Kyrgios einst bei Twitter.

Nun kam Thompson nach der Dopingsperre seines Partners Max Purcell auf ihn zu. "Wir haben schon einmal bei den French Open gespielt, also wird es gut sein, da rauszugehen und mit einem anderen Australier zu spielen und ein bisschen Spaß zu haben", sagte der verletzungsgeplagte Kyrgios The Canberra Times. 2017 erreichte er mit Thompson die dritte Runde. Seinen bislang größten Erfolg feierte Kyrgios 2022 mit dem Triumph bei den Australian Open an der Seite von Thanasi Kokkinakis.

Im Einzel könnte Kyrgios, der zuletzt beim Masters in Miami ein Match absolvierte, sein Comeback beim ATP-Turnier in Stuttgart auf Rasen feiern (ab 9. Juni). Ein Belag, dem er mehr abgewinnen kann.