Sportwetten: Trio um Alcaraz höher gehandelt als Zverev

Der Top-Favorit heißt Carlos Alcaraz, hoch gehandelt wird auch Jannik Sinner, und nach seinem Meilenstein in Genf ist auch Novak Djokovic zurück im Kreis der Titelanwärter für die French Open. Erst dahinter folgt für Sportwettenanbieter bwin Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev. Der Vorjahresfinalist aus Hamburg wird mit einer Quote von 17,00 auf den Turniersieg geführt.

Größere Chancen und damit kleinere Quoten besitzen Titelverteidiger Alcaraz aus Spanien (2,05), der italienische Weltranglistenerste Sinner (3,00) und Grand-Slam-Rekordchampion Djokovic (13,00). Der Serbe hatte am Samstag in Genf seinen 100. Titel auf der Profitour gefeiert, seinen ersten nach dem Olympiasieg 2024 in Roland Garros.

Hinter Zverev liegt eine "wenig optimale Vorbereitung" auf den Höhepunkt der Sandplatzsaison. Nur beim schwächer besetzten Turnier in München holte er den Titel. In Paris bestreitet er am Dienstag sein Auftaktmatch gegen Learner Tien. Trotz der Niederlage im Februar in Acapulco ist der 28-Jährige mit einer Quote von 1,03 der Favorit gegen den Teenager aus den USA (11,50).

Bei den Frauen gilt Aryna Sabalenka (3,75) als erste Anwärterin auf den Titel, hinter der Nummer eins aus Belarus rechnet bwin aber auch der viermaligen Siegerin Iga Swiatek (Polen/5,00), Coco Gauff (USA/6,00) und Mirra Andrejewa (Russland/6,50) gute Chancen auf den Triumph beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres zu.