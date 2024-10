Abschiedstournee: Nadal unterliegt Djokovic in Saudi-Arabien

Tennis-Star Rafael Nadal (38) hat das wohl letzte Aufeinandertreffen mit seinem Dauerrivalen Novak Djokovic (37) verloren. Im Spiel um Platz drei bei dem "Six Kings Slam" in Saudi-Arabien unterlag der Spanier 2:6, 6:7 (5:7). Das Duell der beiden Altstars bei dem Showevent in der Wüste hatte Nadal zuvor als "nostalgische Angelegenheit" bezeichnet.