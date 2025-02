Alcaraz rückt an Zverev heran - Bencic springt in die Top 100

Carlos Alcaraz (21) hat den Abstand in der Tennis-Weltrangliste auf den Zweiten Alexander Zverev (Hamburg) um 500 Punkte verkürzt, bleibt aber auch nach dem ersten Hallentitel seiner Karriere auf Platz drei. In Rotterdam hatte Alcaraz im Finale gegen Alex de Minaur in drei Sätzen gewonnen. Der Australier kletterte trotz der Niederlage auf Platz sechs - so hoch wie nie zuvor.

Zverev (27) pausierte, er spielt erst in dieser Woche beim Sandplatzturnier in Buenos Aires und kann mit maximal 250 Punkten für den Titel seinen Vorsprung auf Alcaraz wieder ausbauen. Derzeit beträgt der Abstand auf den Spanier 625 Punkte.

Unangefochten an der Spitze steht Jannik Sinner (Italien), der im Finale der Australian Open Zverev klar geschlagen hatte. Seinen geplanten Start in Rotterdam sagte er daraufhin ab. Die 500 Punkte für seinen Sieg 2024 verliert er in der kommenden Woche, sein Abstand zu Zverev ist mit mehr als 3000 Punkten jedoch komfortabel.

Bei den Frauen ist Belinda Bencic (27) die Gewinnerin der Woche. Während an der Spitze alles beim Alten und Aryna Sabalenka (Belarus) vor Iga Swiatek (Polen) blieb, kletterte die Schweizerin durch ihren Turniersieg in Abu Dhabi um 92 Plätze. Die Olympiasiegerin von Tokio, die nach einer Babypause erst im Herbst auf die Tour zurückgekommen war, liegt nun auf Platz 65. Beste Deutsche im Ranking ist Tatjana Maria (Bad Saulgau) auf Rang 74.