Becker über Olympiasieg 1992: "Absolutes Highlight"

Der Olympiasieg 1992 nimmt bei Boris Becker im Rückblick auf seine erfolgreiche Karriere einen besonderen Platz ein. "Wenn man rauskommt aus der Sport-Bubble und gefragt wird, was sind die größten Erfolge - da wird immer als erstes die Goldmedaille von Barcelona erwähnt. Insofern hat das für mich heute eine größere Bedeutung wie noch vor 30 Jahren", sagte Becker in seiner Funktion als Eurosport-Experte in einer Medienrunde.

Der gebürtige Leimener hatte in Barcelona an der Seite von Michael Stich Gold im Doppel gewonnen. Den Triumph bezeichnete Becker als "eines meiner absoluten Highlights. Gerade, weil es in einer so komplizierten Zeit passiert ist. Also wir waren uns nicht grün", sagte der sechsmalige Grand-Slam-Sieger, der mit Stich kein freundschaftliches Verhältnis pflegte.

Generell seien Olympische Spiele "das wichtigste Sportereignis der Welt. Ich würde das vielleicht noch höher hängen als die Fußball-WM oder jetzt die EM", betonte Becker, der von einem "unfassbaren Erlebnis für einen Sportler" sprach. Auch für die Tennis-Stars werde der Kampf um die olympischen Medaillen immer wichtiger: "Alle Tennisspieler werten das fast das als größtes Ziel", so Becker.