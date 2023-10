Billie Jean King Cup: Bewährtes Team für Endrunde nominiert

Anzeige

Die deutschen Tennisfrauen gehen in unveränderter Aufstellung in die Finalrunde des Billie Jean King Cup in Sevilla im November. Team-Kapitän Rainer Schüttler nominierte wie schon bei der erfolgreichen Qualifikation im April in Stuttgart gegen Brasilien (3:1) Tatjana Maria (Bad Saulgau), Anna-Lena Friedsam (Neuwied), Laura Siegemund (Metzingen), Eva Lys (Hamburg) und Jule Niemeier (Dortmund) für die Endrunde.

"Diese Spielerinnen haben in Stuttgart mit starken Leistungen überzeugt und es sich verdient, den gemeinsamen Weg in Sevilla fortzuführen", sagte Schüttler. "Die Mannschaft ist über die vergangenen Partien eng zusammengewachsen und hat ein starkes Teamgefühl entwickelt, das uns zusammen mit unserer spielerischen Qualität für jede Nation zu einem schwierigen Gegner macht."

Zwölf Teams kämpfen in der Finalrunde vom 7. bis 12. November um den Titel. Deutschland trifft in der Vorrunde am 9. November auf Italien und einen Tag später auf Frankreich - nur die Gruppenersten qualifizieren für die Halbfinals, die am 11. November ausgespielt werden. In allen Begegnungen sind zwei Einzel und ein Doppel angesetzt.

"Italien und Frankreich verfügen beide über sehr starke Mannschaften mit Weltklassespielerinnen im Team, die uns alles abverlangen werden. Sicherlich sind wir in der Gruppe nicht der Favorit, aber wir freuen uns auf diese Aufgabe", sagte Schüttler. Die deutschen Tennisfrauen erleben eine eher enttäuschende Saison. Maria ist derzeit als Weltranglisten-55. die einzige Top-100-Spielerin im WTA-Ranking.