Billie Jean King Cup: Deutschland wieder gegen Brasilien

Die deutschen Tennisfrauen treffen in der Qualifikationsrunde des Billie Jean King Cups im kommenden Jahr erneut auf Brasilien. Anders als beim 3:1-Erfolg im April dieses Jahres muss die Mannschaft des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) am 12. und 13. April aber auswärts ran. Das ergab die Auslosung des prestigeträchtigen Mannschaftswettbewerbs am Sonntag.

Die siegreichen Teams der acht Duelle qualifizieren sich für die Finalrunde in Sevilla Ende 2024 - Titelverteidiger Kanada sowie Italien, Spanien und Tschechien haben ihren Startplatz bereits sicher. Die Verlierer-Nationen spielen gegen den Abstieg aus der Weltgruppe.

Diese Saison hatte sich das Team von Kapitän Rainer Schüttler etwas überraschend gegen die leicht favorisierten Brasilianerinnen um Topspielerin Beatriz Haddad Maia durchgesetzt. Bei der Finalrunde in Sevilla vor gut zwei Wochen war Deutschland dann aber chancenlos - und verlor gegen Italien und Frankreich jeweils mit 0:3.