Billie-Jean-King-Cup: DTB mit Niemeier und Maria nach Malaga

Teamchef Rainer Schüttler kann bei der Finalrunde des Billie Jean King Cup auf das derzeit bestmögliche Personal setzen. Wie der Deutsche Tennis Bund (DTB) am Montag mitteilte, werden Tatjana Maria, Jule Niemeier, Laura Siegemund und Eva Lys in Malaga um den wichtigsten Mannschaftstitel im Damentennis kämpfen.

"Die Spielerinnen haben alle bereits ihre Erfahrungen im Billie Jean King Cup gesammelt und gezeigt, was für Qualitäten sie haben", sagte Schüttler. Der fünfte Platz im Team werde zu einem "späteren Zeitpunkt" besetzt.

Mit Angelique Kerber und Anna-Lena Friedsam muss der ehemalige Tennisprofi auf zwei Spielerinnen verzichten, die beim 3:1-Auswärtssieg in der Qualifikationsrunde gegen Brasilien noch dabei waren. Kerber hatte ihre Karriere bei den Olympischen Spielen in Paris beendet, Friedsam befindet sich derzeit im Aufbautraining nach einer Knieverletzung. Wieder mit dabei ist hingegen Niemeier, die für die Spiele in Sao Paulo aufgrund ihrer Formschwäche nicht berücksichtigt worden war.

Vom 13. bis 20. November spielen die besten zwölf internationalen Frauenteams ihren Turniersieger aus. Die deutsche Auswahl startet am 15. November gegen Großbritannien in den Wettbewerb. Die acht besten Männerteams kämpfen vom 19. bis zum 24. November in Malaga um den Titel.