Billie Jean King Cup: DTB-Team wieder gegen Großbritannien

Die deutschen Tennis-Frauen treffen beim diesjährigen Billie Jean King Cup auf die Niederlande und Großbritannien. Das ergab die Auslosung der sechs Qualifikationsgruppen für den Nationenwettbewerb am Donnerstag. Zuvor hatte der Tennis-Weltverband ITF verkündet, dass die Finalrunde des Turniers von 2025 bis 2027 erstmals im chinesischen Shenzhen stattfinden wird.

Die Gruppenphase findet in Form eines dreitägigen Events ab dem 7. April statt. Die deutsche Gruppe F trägt ihre Spiele in den Niederlanden aus. Im Vorjahr war die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) bei der Endrunde in Malaga im Achtelfinale an den Britinnen gescheitert.

Der Erstplatzierte einer Gruppe zieht in die Endrunde ein. Die jeweils anderen beiden Nationen spielen im November in den Play-offs gegen den Abstieg aus der Weltgruppe. Diese Formatänderung greift nur 2025, da die Finalrunde von einem Zwölfer- auf ein Achterturnier umgestellt wird. Ab 2026 gibt es dann wieder traditionelle Heim- und Auswärtsspiele statt einer Gruppenphase.

Bereits gesetzt für das Final-Event, das noch nicht terminiert wurde, sind Gastgeber China und Titelverteidiger Italien. Die Vergabe nach Shenzhen, wo bereits 2019 die WTA-Finals stattfanden, sei "ein bedeutender Meilenstein", hieß es in der Mitteilung des Weltverbands. China biete ein "exzellentes Umfeld".

Im Jahr 2025 nehmen 145 Länder an dem prestigeträchtigen Mannschaftswettbewerb, der früher den Namen Fed Cup trug, teil - so viele wie nie zuvor.