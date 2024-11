Billie Jean King Cup: Großbritannien komplettiert Halbfinale

Nach dem Sieg über Deutschland im Achtelfinale hat Großbritannien beim Billie Jean King Cup im Viertelfinale auch Kanada 2:0 ausgeschaltet und den Einzug ins Halbfinale gefeiert. Die ehemalige US-Open-Siegerin Emma Raducanu besiegte Rebecca Marino 6:0, 7:5, Katie Boulter schlug Leylah Fernandez 6:2, 6:4.

Am Dienstag (12.00 Uhr) trifft Großbritannien auf die Slowakei, die ihr Viertelfinale gegen Australien mit 2:0 für sich entschieden hatte. Zuvor trifft am Montag (17.00 Uhr) Polen um die Weltranglistenzweite Iga Swiatek im anderen Halbfinale auf Jasmine Paolini und Italien. Das Finale steigt am Mittwoch (17.00 Uhr).