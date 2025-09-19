Billie Jean King Cup: Italien erneut im Finale

Titelverteidiger Italien steht zum dritten Mal in Folge im Finale des Billie Jean King Cups. Das Olympiasiegerinnen-Doppel Jasmine Paolini/Sara Errani holte am Freitag im chinesischen Shenzhen den entscheidenden Punkt zum 2:1 im ersten Halbfinale gegen die Ukraine. Die French-Open-Gewinnerinnen bezwangen Ljudmilla Kitschenok und Marta Kostjuk 6:2, 6:3.

Paolini hatte ihr Einzel gegen Elina Switolina nach deutlichem Rückstand in drei Sätzen gewonnen und damit das entscheidende Doppel erzwungen. Elisabetta Cocciaretto verlor zuvor in zwei Sätzen gegen Kostjuk. 2024 hatten die Italienerinnen im Finale des Wettbewerbs für Tennis-Nationalteams die Slowakei besiegt, 2023 verloren sie gegen Kanada. Dieses Jahr sind die USA oder Großbritannien mögliche Finalgegner.