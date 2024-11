Billie Jean King Cup: Italien zieht ins Finale ein

Die italienischen Tennis-Frauen haben bei der Finalrunde des Billie Jean King Cup in Malaga erneut das Endspiel erreicht. Gegen Polen gelang ein 2:1. Der Gegner für das Finale am Mittwoch (ab 17 Uhr) wird am Dienstag bestimmt. Im anderen Halbfinale trifft Großbritannien auf die Slowakei. Bereits im Vorjahr stand Italien im Finale, unterlag jedoch Kanada 0:2.

In Malaga legte Lucia Bronzetti im ersten Duell für Italien vor. Gegen Magda Linette gewann die 25-Jährige mit 6:4, 7:6 (7:3) und ermöglichte den ersten Matchball in der zweiten Begegnung. Dort stand die Weltranglistenvierte Jasmine Paolini der fünfmaligen Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek in der Neuauflage des diesjährigen Finale der French Open gegenüber.

Die Italienerin, in Roland Garros mit 6:2, 6:1 haushoch unterlegen, profitierte in Andalusien zunächst immer wieder von vermeidbaren Fehlern Swiateks und gewann im vierten Aufeinandertreffen überhaupt ihren ersten Satz gegen Swiatek mit 6:3. Doch danach drehte die Weltranglistenzweite aus Polen auf, sicherte sich den zweiten und dritten Satz und erzwang das Entscheidungsspiel.

In diesem trat die unterlegene Paolini kurz darauf erneut gegen Swiatek an, dieses Mal im Doppel. Mit Sara Errani an ihrer Seite triumphierte die 28-Jährige über Swiatek und Katarzyna Kawa mit 7:5, 7:5.