Billie Jean King Cup: Slowakei folgt Italien ins Finale

Die Tennisteams aus der Slowakei und Italien spielen um den Titel beim Billie Jean King Cup in Malaga. Die Slowakinnen gewannen ihr Halbfinale gegen Großbritannien mit 2:1 und greifen nach dem zweiten Titel im Mannschaftswettbewerb der Frauen nach 2002. Italien war bereits am Montag durch ein 2:1 über Polen ins Finale (Mittwoch, 17.00 Uhr) eingezogen und gilt als Favorit auf den Titel.

Viktoria Hruncakova und Tereza Mihalikova holten im Doppel mit 6:2, 6:2 gegen Olivia Nicholls und Heather Watson den entscheidenden Punkt für die Slowakei. Zuvor hatte Rebecca Sramkova gegen Katie Boulter 2:6, 6:4, 6:4 gewonnen und damit die britische Führung durch Emma Raducanu (6:4, 6:4 gegen Hruncakova) ausgeglichen.

Die Italienerinnen gehen mit der Weltranglistenvierten Jasmine Paolini ins Endspiel, im vergangenen Jahr hatten sie gegen Kanada verloren. Paolini erreichte in diesem Jahr die Endspiele der French Open und in Wimbledon, zudem holte sie mit ihrer Landsfrau Sara Errani Olympiagold. Das Duo sorgte beim Sieg über Polen für den entscheidenden Punkt.

Die deutsche Mannschaft von Kapitän Rainer Schüttler war beim Finalturnier in Spanien in der ersten Runde an den Britinnen gescheitert. Schon nach den beiden Einzeln von Jule Niemeier und Laura Siegemund war das Achtelfinale entschieden. Bei den beiden deutschen Titeln 1987 und 1992 hieß der Wettbewerb noch Federation Cup, bis 2020 firmierte er unter dem Namen Fed Cup.