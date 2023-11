Davis Cup: Auch Serbien und Italien im Halbfinale

Anzeige

Mit Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic in den Reihen hat Serbien als letzte Nation das Halbfinalticket beim Davis Cup in Malaga gelöst. Gegen Großbritannien setzte sich das Balkan-Team am Donnerstagabend mit 2:0 durch und trifft nun auf Italien, das mit 2:1 gegen die Niederlande gewann. Für Djokovic kommt es dort zum Wiedersehen mit Jannik Sinner: Erst am vergangenen Sonntag hatte der Weltranglistenerste den Südtiroler im Endspiel der ATP Finals in Turin besiegt.

Bei Serbiens Sieg schlug Miomir Kecmanovic im ersten Einzel seinen Kontrahenten Jack Draper 7:6 (7:2), 7:6 (8:6) und lieferte Djokovic damit die Steilvorlage zum Matchgewinn. Die Chance ließ sich der 36-Jährige nicht entgehen: Mit 6:4, 6:4 servierte der "Djoker" Cameron Norrie ab und brachte sein Team damit einen Schritt näher zum zweiten Davis-Cup-Titel nach 2010.

Sinner hatte zuvor Italien mit zwei starken Auftritten gegen die Niederlande ins Halbfinale geführt. Im entscheidenden Doppel bezwang der 22-Jährige, der bei eigenem Aufschlag nicht zu stoppen war, an der Seite von Lorenzo Sonego das Duo Tallon Griekspoor/Wesley Koolhof in zwei hart umkämpften Sätzen 6:3, 6:4. Zuvor war Sinner bereits im Einzel beim 7:6 (7:3), 6:1 gegen Griekspoor siegreich. Matteo Arnaldi verlor gegen Botic van de Zandschulp 7:6 (8:6), 3:6, 6:7 (7:9).

Das zweite Halbfinale bestreiten Finnland, das Titelverteidiger Kanada ausschaltete, und Australien nach einem Sieg über Tschechien. Am Sonntag steigt das Endspiel (16.00 Uhr/DAZN und ServusTV On).

Die deutsche Mannschaft hatte in diesem Jahr die Qualifikation für die Finalrunde der besten acht Teams verpasst.