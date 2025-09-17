Davis Cup: Deutsches Team trifft bei Finals auf Argentinien

Die deutsche Mannschaft trifft bei den Davis-Cup-Finals in Bologna im Viertelfinale auf Argentinien. Dies ergab die Auslosung am Mittwoch in Italien. Das Event findet vom 18. bis 23. November statt, im vergangenen Jahr erreichte die Auswahl von Bundestrainer Michael Kohlmann das Halbfinale.

Sein Ticket hatte das Team um Jan-Lennard Struff mit einem klaren 4:0-Auswärtssieg in Japan gelöst und damit in der Nationenwertung eine neue Topplatzierung erreicht. Die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) schob sich um einen Platz auf Rang drei vor - es ist der Bestwert seit Einführung des Rankings vom Weltverband ITF im Jahr 2001.

Besser sind aktuell nur Italien als aktueller Davis-Cup-Sieger und Australien. "In den letzten fünf Jahren haben wir mit zwei Viertelfinals und zwei Halbfinals gezeigt, dass wir zur absoluten Weltspitze gehören", sagte Kohlmann: "Dass wir nun zu den besten drei Nationen zählen, ist ein bedeutender Erfolg – er würdigt nicht nur unsere Leistungen, sondern wir entgehen in Bologna aufgrund unserer Setzposition zwei auch zunächst einem direkten Duell mit Titelverteidiger Italien."

Auf die Gastgeber um den Weltranglistenzweiten Jannik Sinner könnten die DTB-Männer erst in einem möglichen Finale treffen.