Davis Cup: Deutschland gegen Japan in Tokio

Das deutsche Davis-Cup-Team reist zum Zweitrundenduell am 12. und 13. September nach Tokio. Den Spielort für die entscheidende Begegnung im Kampf um die Qualifikation für die Endrunde in Bologna gab der japanische Tennisverband bekannt. Deutschland hatte sich in der ersten Runde gegen Israel 3:1 durchgesetzt, Japan 3:2 gegen Großbritannien gewonnen.

"Das Ariake Kolosseum ist eine ausgezeichnete Anlage, die schöne Erinnerungen an die Olympischen Spiele 2021 weckt und vielen Spielern auch durch das ATP-Turnier bekannt ist. Es ist erfreulich, dass wir damit nach den US Open keinen Wechsel des Bodenbelags hinnehmen müssen", sagte Teamchef Michael Kohlmann.

Auf der Olympia-Anlage hatte Alexander Zverev (Hamburg) 2021 auf Hartplatz Gold gewonnen, dass der Topspieler im Herbst allerdings für Deutschland aufschlägt, ist unwahrscheinlich. Die Partie gegen Japan findet unmittelbar nach den US Open in New York und vor dem Laver Cup in San Francisco statt, bei dem Zverev Stammgast ist.

Doch auch ohne Zverev rechnet sich das deutsche Team Chancen auf den nächsten Sieg und den Sprung zum Finalturnier der besten acht Nationen im November in Italien aus. Mit Japan kommt es in der langen Geschichte des Davis Cups erst zum zweiten Aufeinandertreffen: 1993 hatte Deutschland in Berlin mit 1:4 verloren.