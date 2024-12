Davis Cup: DTB-Team zum Auftakt gegen Israel

Das deutsche Davis-Cup-Team startet seine Titel-Mission 2025 mit einem Auswärtsspiel gegen Israel. Der Außenseiter wurde dem gesetzten Team von Bundestrainer Michael Kohlmann in London zugelost. Ob die Partie in Israel oder auf neutralem Boden stattfinden wird, ist aufgrund der politischen Lage noch unklar. Das letzte Heimspiel hatte die israelische Mannschaft auf Zypern ausgetragen.

Zudem kann der Gastgeber noch den Termin festlegen: Die Begegnung wird entweder vom 31. Januar bis 1. Februar oder vom 1. bis 2. Februar 2025 ausgetragen.

"Gegen Israel gehen wir als klarer Favorit in die Qualifikationsrunde", sagte Kohlmann, der mit seinem Team im November in Malaga erst im Halbfinale an den Niederlanden gescheitert war. Klares Ziel sei es vorerst, sich mit einem Sieg für die nächste Runde zu qualifizieren. Und: "Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt abwarten, wo wir spielen werden", erklärte er.

Durch einen Sieg gegen den Außenseiter hätte das DTB-Team in der zweite Qualifikationsrunde im September die Chance, sich für die Finals in Bologna zu qualifizieren.

Im Davis Cup hat das Team des Deutschen Tennis Bundes (DTB) bisher alle drei Partien gegen Israel für sich entschieden. Im aktuellen Davis-Cup-Nationenranking liegt Deutschland auf Platz fünf, Israel auf Rang 28. Aktuell befindet sich kein israelischer Einzelspieler unter den Top-450 der ATP-Weltrangliste.