Davis Cup: Rekordchampion USA scheitert an Tschechien

Rekordsieger USA hat die Davis-Cup-Endrunde verpasst. Der 32-malige Gewinner des traditionellen Tennis-Teamwettbewerbs unterlag in Delray Beach/Florida Tschechien mit 2:3 und wartet damit weiter seit 2007 auf einen Triumph. Tschechien kämpft bei der Endrunde in Bologna (18. bis 23. November) um seinen vierten Titel.

Jakub Mensik gewann das entscheidende Einzel gegen Frances Tiafoe glatt 6:1, 6:4. Zuvor hatte Jiri Lehecka 6:4, 3:6, 6:4 gegen den Weltranglistenfünften Taylor Fritz triumphiert. Die USA hatten nach dem Doppel 2:1 geführt.

Zuvor hatten neben der deutschen Mannschaft die Teams aus Argentinien, Österreich und Frankreich in den Qualifikations-Duellen ihre Bologna-Tickets geholt. Der 28-malige Sieger Australien steht bei einem 0:2-Zwischenstand gegen Belgien vor dem Aus, auch für Spanien (0:2 gegen Dänemark) wird es am Sonntag eng.