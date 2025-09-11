Davis Cup: Struff beginnt gegen Nishioka

Die "Nummer eins" bildet den Auftakt: Jan-Lennard Struff bekommt es im ersten Match der deutschen Tennisprofis beim Davis-Cup-Duell gegen Japan mit Yoshihito Nishioka zu tun. Das ergab die Ansetzung der Matches am Donnerstag. Am ersten Tag in Tokio trifft zudem Yannick Hanfmann am Freitag mit dem Weltranglisten-103. Shintaro Mochizuki auf den am höchsten platzierten Spieler der Gastgeber.

Struff, als Nummer 96 der Welt der einzige Spieler der Begegnung unter den Top 100, erwartet "ein hartes Match gegen Nishioka", sagte er: "Er ist ein wirklich guter Spieler. Aber ich freue mich drauf." Das Spiel beginnt um 7.00 Uhr deutscher Zeit (14.00 Uhr Ortszeit).

Am Samstag bestreitet das deutsche Spitzendoppel Kevin Krawietz und Tim Pütz die dritte Partie gegen Yosuke Watanuki und Takeru Yuzuki. Sollte nach den drei Matches im Best-of-five-Modus kein Sieger feststehen, wird überkreuz gespielt. Dann träfe zunächst Struff auf Mochizuki, abschließend würde Hanfmann gegen Nishioka um die Entscheidung spielen. Ein Einsatz von Rookie Justin Engel ist vorerst nicht eingeplant.

Die Auswahl von Teamchef Michael Kohlmann will mit einem Auswärtssieg die Qualifikation für die Endrunde in Bologna (18. bis 23. November) perfekt machen. Ohne Topspieler Alexander Zverev, der für den Davis Cup nur noch selten Platz im Terminkalender findet, hofft Kohlmann vor allem auf den wiedererstarkten Struff. Zuletzt hatte der 35-Jährige aus Warstein bei den US Open den Drittrundeneinzug geschafft.