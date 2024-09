Davis-Cup-Team peilt großen Schritt Richtung Malaga an

Anzeige

Das deutsche Davis-Cup-Team peilt gegen Chile den womöglich entscheidenden Schritt in Richtung K.o.-Phase an. Ein Erfolg gegen die Südamerikaner am Donnerstag in Zhuhai (5 Uhr MESZ/DF1, DAZN und Tennis Channel) könnte bei passenden Ergebnissen der Konkurrenz schon für den Sprung ins Viertelfinale reichen.

"Gegen Chile wird es eine sehr schwere Aufgabe. Ich glaube, dass sie von den Einzelspielern das nominell stärkste Team sind", hatte Kohlmann nach dem 3:0-Auftakterfolg gegen die Slowakei gesagt: "Ich glaube aber trotzdem, dass wir in den beiden Partien gute Chancen haben."

Die Chilenen erlitten am Mittwoch einen Rückschlag. Bereits nach den beiden Einzeln stand eine Niederlage fest gegen die USA, auf die Yannick Hanfmann, Maximilian Marterer und Co. zum Abschluss der Gruppenphase in China am Samstag treffen. Die ersten zwei Teams aus der Vierergruppe ziehen in die Runde der letzten acht ein, die im Rahmen der Finals in Malaga vom 19. bis 24. November gespielt wird.