Der Magen streikt: Thiem muss bei US Open aufgeben

Der Österreicher Dominic Thiem hat bei den US Open in seinem Zweitrundenmatch wegen Magenproblemen aufgeben müssen. Nach dem 6:7 (1:7) im ersten Satz übergab sich der Turniersieger von 2020 allem Anschein nach, ein Spiel später brach er das Duell gegen Ben Shelton aus den USA dann ab.

Thiem hatte in der ersten Runde gegen den Kasachen Andrej Bublik gewonnen, es war sein erster Sieg bei einem Grand Slam seit Jahresbeginn 2021. Allerdings plagt er sich bereits seit einigen Tagen mit einer Magenschleimhautentzündung herum.

Wegen der Probleme hatte Thiem vor den US Open die Teilnahme am Vorbereitungsturnier in Winston-Salem abgesagt. Vor dem Match gegen Bublik hatte er sich ebenfalls übergeben müssen, war aber dennoch zuversichtlich: "Der Magen ist ein bisschen beleidigt, aber mein Team hat mir versichert, dass es nichts Ungewöhnliches ist."