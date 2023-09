Deutschland vor Klassenerhalt im Davis Cup

Anzeige

Deutschlands Davis-Cup-Team steht kurz vor dem Klassenerhalt. Nach den Einzel-Erfolgen von Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann am Samstag liegt die deutsche Mannschaft, die ohne den verletzten Olympiasieger Alexander Zverev auskommen muss, im Relegationsduell mit Bosnien und Herzegowina in Mostar mit 2:0 in Führung. Schon ein weiterer Matchgewinn würde den Verbleib in der Weltgruppe 1 sichern.

Der Kempener Altmaier setzte sich bei unangenehmen 30 Grad auf dem Sandplatz von Mostar zum Auftakt mit 7:6 (7:5), 6:2 gegen Nerman Fatic durch. Wenig später legte Hanfmann (Karlsruhe) mit einem 6:2, 6:1, über den Topspieler der Gastgeber, Damir Dzumhur, nach. Am Sonntag (ab 10.30/ServusTV Deutschland und ServusTV On) können Kevin Krawietz und Tim Pütz im Doppel gegen Mirza Basic und Fatic bereits den Klassenerhalt klarmachen.

Zverev hatte seine Teilnahme nach dem Viertelfinal-Aus bei den US Open aufgrund einer Verletzung am linken Oberschenkel abgesagt. In Jan-Lennard Struff fehlt auch die deutsche Nummer zwei. Für Zverev wurde kurzfristig Maximilian Marterer nachnominiert.

Sollten Krawietz/Pütz den ersten Matchball nicht nutzen, kommt es anschließend zum Duell zwischen Altmaier und Dzumhur. Hanfmann und Fatic sind für das fünfte und letzte Match der Begegnung vorgesehen. Für Deutschland wäre es nach 1982 und 2003 der dritte Abstieg.