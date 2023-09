Djokovic zum 13. Mal im Viertelfinale von New York

Anzeige

Novak Djokovic bleibt bei den US Open voll auf Kurs: Der Grand-Slam-Rekordchampion steht zum 13. Mal im Viertelfinale von New York. Der 36 Jahre alte Serbe setzte sich im Achtelfinale letztlich sicher gegen Borna Gojo aus Kroatien mit 6:2, 7:5, 6:4 durch und zeigte sich anschließend höchst zufrieden.

"Ich bin froh, dass ich in drei Sätzen durchgekommen bin", sagte Djokovic, der nun auf Taylor Fritz trifft: "Er ist nun seit einigen Jahren ein etablierter Top-Ten-Spieler. Es wird offensichtlich noch schwerer und ich fühle mich bereit." Der US-Amerikaner Fritz beendete den starken Lauf des Schweizers Dominic Stricker mit 7:6 (7:2), 6:4, 6:4.

Die Tennisfans in New York haben neben Fritz noch weitere Hoffnungsträger im Rennen, erstmals seit 2005 schafften drei US-Amerikaner den Sprung in die Runde der letzte Acht. Ben Shelton siegte im Achtelfinale gegen seinen Landsmann Tommy Paul dank wuchtigen Aufschlägen von bis zu 239 km/h 6:4, 6:3, 4:6, 6:4 und steht nun vor einem erneut reinen US-Duell gegen Frances Tiafoe. Der Vorjahres-Halbfinalist setzte sich gegen den australischen Wildcard-Starter Rinky Hijikata 6:4, 6:1, 6:4 durch.