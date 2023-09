Erste Night-Session: Zverev gegen Dimitrow Favorit

Anzeige

Das erste Mal Night-Session, dazu eine gute Bilanz gegen den Gegner: Alexander Zverev peilt bei den US Open in New York den Einzug ins Achtelfinale an. Gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow ist der Hamburger in der Nacht zu Sonntag (01.00 Uhr MESZ/Sportdeutschland.TV) der Favorit. Vor zwei Wochen schlug Zverev den Bulgaren in Cincinnati locker, dem bislang letzten Duell will er aber nicht zu große Bedeutung beimessen.

Er erwarte "ein ganz anderes" Spiel, "hoffentlich wird es viel besser", sagte der Olympiasieger vor seinem Drittrundenmatch. In Ohio siegte Zverev 6:2, 6:2, in sechs Duellen gegen Dimitrow ging er fünfmal als Sieger vom Platz.

Der Weltranglistenzwölfte ist der letzte verbliebene deutsche Tennisprofi in den Einzelkonkurrenzen in Flushing Meadows. Im Achtelfinale könnte der starke Italiener Jannik Sinner auf Zverev warten, im Viertelfinale dann Titelverteidiger Carlos Alcaraz.

2020 stand Zverev in New York im Endspiel und verpasste seinen ersten Grand-Slam-Sieg nur knapp.