Jermaine Wattimena: Beim Schinkenschneiden verletzt!

Diese Verletzung ist ohne Frage kurios! Jermaine Wattimena hat sich an Weihnachten beim Tranchieren des Schinkens in den Finger seiner Nicht-Wurfhand geschnitten. So tief, dass er sogar ins Krankenhaus musste. "The Machine Gun" biss auf die Zähne und hatte den verletzten Finger mit einem Pflaster versorgt. Die Drittrunden-Partie gegen Peter Wright verlor er trotzdem mit 2:4.