Federer: "Würde gern wieder mehr Tennis spielen"

Roger Federer hat die Tennis-Rente genossen, ist um die Welt gereist, hat sich um Herzensprojekte gekümmert - doch den Court vermisst der 20-malige Grand-Slam-Sieger schon. "Ich würde gerne wieder mehr Tennis spielen. In letzter Zeit habe ich viel Golf gespielt, aber mein Ziel ist es, wieder öfter auf den Tennisplatz zu gehen – vielleicht auch ein paar Exhibition-Matches zu spielen", sagte der 43-Jährige bei einem Sponsorentermin für Mercedes-Benz am Rande des Golf-Masters in Augusta.

"Nach zwei, zweieinhalb Jahren hat sich mein Körper gut regeneriert, und ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um wieder mehr Tennis zu spielen und Freude daran zu haben", ergänzte der Schweizer und scherzte: "Hoffentlich kann ich auch wieder ein paar Stadien füllen."

Dennoch ist das Tennis-Idol beseelt von den Freiheiten, die sein Rücktritt im Jahr 2022 mit sich gebracht hat. "Ich habe jetzt einfach die Kontrolle über meinen Rhythmus gefunden, gemeinsam mit der Familie", sagte der Vater von vier Kindern, der sich mit dem Besuch des legendären Masters einen Traum erfüllte. "Das muss man mal erlebt haben", betonte Federer und zog Parallelen zu seinem Lieblingsturnier Wimbledon - nicht nur wegen des edlen Rasens an beiden Orten: "Viel Klatschen, dann sehr ruhig, dann wieder laut, so wie man es eigentlich auch vom Tennis her kennt. Die Atmosphäre um das Green, gerade zum Beispiel das mythische 18. Loch, kann man auch ein bisschen vergleichen mit dem Centre Court von Wimbledon."