Früherer Kerber-Coach: Beltz wird neuer Tennis-Bundestrainer

Torben Beltz wird neuer Bundestrainer des Deutschen Tennis Bundes (DTB). Der langjährige Coach der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber folgt auf Barbara Rittner, von der sich der Verband im Februar dieses Jahres getrennt hatte. Der DTB stellte Beltz am Dienstag vor.

"Ich freue mich auf die neue Herausforderung und bin bereit, Verantwortung beim DTB zu übernehmen. Ich habe in den vergangenen Jahren als Trainer viele wertvolle Erfahrungen auf der Tour machen dürfen, die ich jetzt gerne gewinnbringend innerhalb des Verbandes weitergeben möchte", sagte Beltz: "Gemeinsam mit meinem Team möchte ich dazu beitragen, dass Deutschland sich im Damen-Tennis wieder zu einer der Top-Nationen in der Welt entwickelt."

DTB-Vorstand Veronika Rücker bezeichnete Beltz als "Wunschlösung" für die Position: "Er verfügt über eine große Expertise, hat einen sehr guten Zugang zum Nachwuchs und kann erfolgsversprechende Talente weiterentwickeln." Beltz coachte Kerber mehrmals im Verlaufe ihrer erfolgreichen Laufbahn und zuletzt bis zum Karriereende nach den Olympischen Spielen. Unter anderem feierten beide die Triumphe 2016 in Melbourne und New York sowie den Sprung an die Spitze der Weltrangliste.

Auf den 48-jährigen Beltz wartet keine leichte Aufgabe. In den vergangenen Jahren waren Erfolge im deutschen Frauen-Tennis selten geworden. Die aktuell beste Spielerin des Landes ist Laura Siegemund als Weltranglisten-83. Beltz gilt jedoch als profilierter Coach, der auch schon die Topspielerinnen Donna Vekic (Kroatien) und Emma Raducanu (Großbritannien) trainierte.