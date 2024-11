Halbfinale im Davis-Cup: Altmaier und Struff in den Einzeln

Das deutsche Tennisteam setzt im Halbfinale des Davis Cup auf seine bewährte Aufstellung. Wie im Viertelfinale gegen Kanada (2:0) bestreiten Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff die beiden Einzel. Altmaier spielt zum Auftakt gegen Botic van de Zandschulp, der am Dienstag Rafael Nadal in dessen letzten Spiel als Profi bezwungen hatte. Struff, in Abwesenheit von Alexander Zverev die deutsche Nummer eins, trifft anschließend auf Tallon Griekspoor.

Für den Sieg und den damit einhergehenden ersten Einzug ins Finale des Traditionswettbewerbs seit 31 Jahren am Sonntag werden zwei Matcherfolge benötigt. Sollte es nach den Einzeln 1:1 stehen, wird das Team des Deutschen Tennisbundes (DTB) die Hoffnungen in sein Top-Doppel setzen. Kevin Krawietz und Tim Pütz hatten sich erst am Sonntag in Turin als erstes deutsches Duo den Titel bei den ATP Finals geschnappt und gelten als große Hoffnungsträger.

1993 hatte zum bislang letzten Mal eine deutsche Mannschaft im Davis-Cup-Finale gestanden - und angeführt von Michael Stich den insgesamt dritten Titel errungen.